Bachtage-Konzert in der Michaelskirche

Bensheim. Am Sonntag, 7. Mai, findet um 20 Uhr ein besonderes Konzert im Rahmen der 17. Bachtage in der Michaelskirche (Darmstädter Straße 25) statt. Aufgeführt wird zunächst das Konzert für Cembalo und Streicher in d-Moll BWV 1052 von Johann Sebastian Bach. Der Cembalist Christian Mause wird hierbei von den Streichern der „camerata michaelis“ begleitet.

Danach folgt, gespielt von Monika Hölzle-Wiesen, das Konzert für Blockflöte und Streicher in g-Moll von Antonio Vivaldi RV 439 mit dem Beinamen „La Notte“. Vivaldi, ein Meister der Programmmusik, erzählt in „La Notte“ eine Geschichte, eine Spukgeschichte, sie spielt in einem Palazzo am Canal Grande, bei der das Grauen auf leisen Sohlen kommt.

Schließlich wird die Pfingstkantate BWV 172 „Erschallet, ihr Lieder“ vom Oratorienchor und vier Vokalsolisten unter der Leitung von Christian Mause dargeboten. Die drei Trompeten und die Pauken, welche in dem begleitenden Orchester mitwirken, geben dem Stück einen besonders festlichen Rahmen, heißt es in der Ankündigung.

Eintrittskarten gibt es zum Preis von 15 Euro (ermäßigt zwölf Euro, Schüler und Studenten fünf Euro) nur an der Abendkasse ab 19.15 Uhr. red