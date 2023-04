Bachtage in Bensheim: Knop spielt Brahms

Bensheim. Bereits in der 17. Auflage bereisen die Kantoren Christian Mause und Gregor Knop unter der Schirmherrschaft von Landrat Christian Engelhardt evangelische und katholische Kirchen und Orgeln im Landkreis Bergstraße und präsentieren dort selten gehörte Instrumente mit besonderen Programmen. Den Auftakt in diesem Jahr macht Regionalkantor Gregor Knop am Montag, 1. Mai, um 19.30 Uhr in der katholischen Stadtkirche Sankt Georg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zum 190. Geburtstag von Johannes Brahms spielt er dessen gesamtes Orgelwerk, das aus drei Präludien und Fugen und elf Choralvorspielen besteht. Brahms selber war ja Pianist, und er bringt das Pianistische in die Orgelmusik: Virtuose Klavierpassagen, gepaart mit der für ihn so typischen Überlagerung verschiedener Rhythmen bringen neue Klänge und Klangeffekte auf der Orgel hervor, für die sich die große Klais-Orgel in Sankt Georg bestens eignet.

Gerahmt wird das Konzert von den großen Präludien und Fugen in a-Moll und g-Moll, in der Mitte stehen die elf Choralvorspiele, die er unter dem Eindruck der intensiven emotionalen Auseinandersetzung mit Clara Schumann geschrieben hat. Dabei sind Bearbeitungen über bekannte Choralmelodien wie „Es ist ein Ros entsprungen“, „Herzlich tut mich erfreuen die liebe Sommerzeit“ und andere mehr.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Kultur Ein Bensheimer Dirigent mit einer Vorliebe für Rares Mehr erfahren

Eine Besonderheit stellt die Fuge in as-Moll dar, die mit sieben Vorzeichen ungewohnt zu lesen ist, für Brahms eine Studie der Polyphonie auf schwierigem Terrain, die aber natürlich höchsten musikalischen Ansprüchen genügt.

Der Eintritt beträgt 8 Euro, Karten gibt es nur an der Abendkasse. red