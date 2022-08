Awo Auerbach auf Reisen

Auerbach. Wie in keinem anderen Monat des Jahres ist die Awo Auerbach im September unterwegs. Zwei Tagesfahrten und die Fünf-Tage-Tour in die Oberpfalz stehen dabei im Programm.

Den Auftakt des Septemberprogramms macht der Tagesausflug zum Wasserschloss Mespelbrunn am Dienstag, 6. September, ab 9 Uhr. Weitere Stationen sind der Landgasthaus Jägerhof in Weibersbrunn und die Adlerwerke in Haibach, wo eine Modenschau bei Kaffee und Kuchen wartet.

Am Sonntag, 11. September, findet nach der Sommerpause wieder das „Tanzcafé für Junggebliebene“ ab 15 Uhr im Bürgerhaus Kronepark statt. Die Livemusik wird diesmal vom Heppenheimer Alleinunterhalter Oskar Ringhof geliefert. Für Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke ist wie immer bei sozialen Preisen gesorgt. Der Eintritt ist wie stets frei.

Am Dienstag, 20. September, startet der Awo-Bus bereits um 8 Uhr. Grund hierfür ist die längere Anreise nach Rotenburg ob der Tauber. Diese Perle deutscher Kleinstädte ist zum ersten Mal Ziel einer Awo-Tagesfahrt und daher auch komplett ausgebucht. Daher besteht hier bereits eine Warteliste.

Noch in der gleichen Woche wird am Freitag, 23. September, ab 14.30 Uhr zum beliebten Oktoberfest für Senioren im Bürgerhaus Kronepark eingeladen. Statt Kaffee und Kuchen sind an diesem Tag Weißwurst, Leberkäs und Brezeln angesagt. Dazu gibt es die passenden Kaltgetränke. Für die passende musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt.

Krönender Abschluss des Septembers ist die Fünf-Tagefahrt vom 26. bis 30. nach Velburg im Oberpfälzer Jura. Stationen sind hier unter anderem Ansbach, Regensburg und die Walhalla, Kelheim und der Donaudurchbruch, die hölzerne Erlebniskugel am Steinberger See, eine Trimaranfahrt auf dem Großen Brombachsee und Dinkelsbühl mit der schönsten Altstadt Deutschlands. Kurzfristig ist hier aus Krankheitsgründen ein Doppelzimmer frei geworden, wie die Awo mitteilt. Anfragen hierzu bei Horst Knop, Telefon 06251/74887. kn