Bensheimer Bürgerhilfe feiert Jubiläum

Bensheim. Zu ihrer Mitgliederversammlung mit anschließender 25-Jahr-Feier lädt die Bürgerhilfe Bensheim für Freitag, 16. September, ab 15 Uhr in das Bürgerhaus Kronepark in Auerbach, Darmstädter Straße 166, ein. Im Anschluss an die Mitgliederversammlung findet die 25-Jahr-Feier ebenfalls im Bürgerhaus Kronepark statt.

Die Festveranstaltung beginnt ab 16.30 Uhr mit Gästen mit einem Sektempfang, kurz gehaltenen Ansprachen und Grußworten. Danach ist ein 30-minütiger Beitrag von Harald Stastny vorgesehen. Zum anschließenden Büfett gibt es Hintergrundmusik von der Gruppe Duo Sax‘n Guitar. Zum Vereinsjubiläum der Bürgerhilfe sind neben den Mitgliedern auch interessierte Gäste eingeladen, die sich für die Arbeit der Bürgerhilfe interessieren, informieren Franz Apfel und Peter Röhrs vom Vorstand der Bürgerhilfe.

Für ältere und behinderte Mitglieder wird ein Fahrdienst eingerichtet. Hierfür bittet die Bürgerhilfe um Anmeldung bis Samstag, 10. September, an die Geschäftsstelle, per Telefon 06251/69999 oder Mail buergerhilfe-bensheim@t-online.de.

Die am Tag der Mitgliederversammlung geltenden Corona-Vorschriften werden eingehalten. Die Bürgerhilfe ist ein Verein mit über 200 Mitgliedern, die sich der gegenseitigen Nachbarschaftshilfe verschrieben haben und ausschließlich ehrenamtlich arbeiten. „Unsere Ziele sind gegenseitige Hilfe und Unterstützung im Alltag und die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Weitere Mitglieder – auch gerne jüngere – sind bei uns willkommen.“ red