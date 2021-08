Ausbau für schnelles Internet

Bensheim. Den Breitbandausbau in der Stadt vorantreiben, das ist nach eigenem Bekunden ein Ziel der CDU. Die Fraktion setze sich dafür ein, noch bestehende Lücken in der Verfügbarkeit von schnellem Internet zu schließen. Damit solle die Digitalisierung vorangebracht werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wichtige Grundlage ist, die erforderliche Infrastruktur zu schaffen. Glasfaserkabel sollen möglichst flächendeckend in Bensheim verlegt werden“, fordert CDU-Fraktionsvize Bernhard Stenger. „Gerade die Erfahrungen in der Pandemie haben gezeigt, dass eine gute Internetanbindung zu Hause für Homeoffice und entsprechend in den Gewerbegebieten bei den Unternehmen flexible Arbeitsmöglichkeiten für die Bürger bieten.“

In diesem Zusammenhang wollen die Christdemokraten mit der GGEW AG als regionalem Infrastrukturdienstleister im Bereich der Breitbandversorgung sprechen. Hierzu führt es die CDU-Stadtverordneten am heutigen Dienstag (24.) um 19 Uhr nach Zell. Dort laufen derzeit Ausbauarbeiten des Unternehmens, die als Beispiel vor Ort in Augenschein genommen werden sollen.

Vertreter des Unternehmens werden dort das klassische Verlegeverfahren erklären, das bei spartenübergreifenden Baumaßnahmen der Strom-, Gas- und Wasserversorgung angewendet wird. Anders ist das Vorgehen des Energieversorgers bei jüngsten Pilotprojekten in anderen Kommunen: Hier eine spezielle Technik, das „Trenching“, umgesetzt. Es erlaubt ein schnelleres Verlegen der Kabel.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Über die Vor- und Nachteile der Verfahren wollen wir uns informieren“, erklärt CDU-Stadtverordnete Tanja Marquardt. „Zu überlegen ist, auch in Bensheim die neuen Möglichkeiten zu nutzen und damit den Anschluss weiterer Stadtgebiete an das Glasfasernetz zu beschleunigen.“

Weiter von Interesse für die CDU ist der aktuelle Erschließungsgrad der Gewerbegebiete und Wohnquartiere in Bensheim. Die GGEW AG ist nicht nur Netzbetreiber, sondern ist auch vertrieblicher Partner von zahlreichen Kunden im Bereich Glasfaser und DSL. Über die geplante künftige Entwicklung in diesem Geschäftsfeld möchten die Mitglieder der CDU-Fraktion ebenfalls mehr erfahren.

Treffpunkt für den Ortstermin ist heute um 19 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus, Gronauer Straße 98, in Zell. red