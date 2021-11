Ein Blick zur Uhr, es gongt um „30 Minuten nach Sauerstoff“, also um „halb Fluor“ ist der Unterricht an diesem Freitag beendet. Diese besondere Form der Zeitmessung verdienten sich fünf ambitionierte Schüler aus dem Leistungskurs Chemie am AKG durch die Qualifikation zur zweiten Runde der Internationalen Chemie-Olympiade.

Es war bereits im Frühjahr dieses Jahrs als sich Tilman Arndt,

...