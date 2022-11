Der Schönberger Ortsbeirat hat dem Haushalt der Stadt Bensheim für das Jahr 2023 einstimmig zugestimmt. Insgesamt fließen rund 42 000 Euro aus dem Ergebnishaushalt in den Ortsteil. Darunter allgemeine Zuwendungen an die Freiwillige Feuerwehr sowie kleinere Zuschüsse an den Verschönerungsverein sowie an den Schönberger Sportverein.

Für die Sanierung der Stützmauer an der Schafbrücke sind

...