Erfolgreiche Wiederwahl

Heppenheim. Christine Bender, seit 2017 Erste Stadträtin in Heppenheim, geht in eine zweite Amtszeit. Bei ihrer Wiederwahl am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung wurde die Sozialdemokratin nicht nur von der CDU/SPD-Koalition unterstützt, sondern mindestens auch von acht Vertretern anderer Fraktionen. Nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Wortbeiträge zeugten von der Zustimmung zu der Personalie. So äußerten neben den Koalitionären auch Redner von FDP und Grünen ausdrückliches Lob für Bender, was sich nicht nur auf ihre Sacharbeit, sondern auch auf die Harmonie in der Zusammenarbeit mit Bürgermeister Burelbach (CDU) bezog. red

