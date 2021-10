Planspiel Börse geht in die nächste Runde

Am 4. Oktober startete das 39. Planspiel Börse der Sparkassen für Schüler, Studierende, Auszubildende und Börseninteressierte. Das erfolgreiche und auch digital ausgerichtete Lernprojekt vermittelt jährlich mehr als 90 000 Teilnehmenden grundlegendes Börsenwissen. Junge Menschen können sich in dem nun auf 17 Wochen verlängerten Wettbewerb risikofrei in klassischen sowie nachhaltigen Anlagestrategien üben.

Die Sparkassen tragen ihren jetzt bis zum 28. Januar verlängerten Wettbewerb aus, damit junge Menschen spielerisch und unter fachkundiger Anleitung ihrer Lehrkräfte erste und nun auch längere Einblicke in die Marktmechanismen und die Welt des Börsenhandels gewinnen. Sie lernen Wirtschaftsnachrichten zu verstehen und leichter zu verfolgen, Entwicklungen am Aktienmarkt zu analysieren und im Team Anlageentscheidungen auszuhandeln und zu treffen.

Teilnehmer aus vielen Ländern

Neben dem Bundeswettbewerb ermöglicht die internationale Ausrichtung des Planspiels auch die Teilnahme von Schülergruppen aus Frankreich, Italien, Schweden, Lateinamerika und Russland, aber auch Teams aus Luxemburg, Albanien, Singapur sowie Vietnam können sich im Wettbewerb messen.

Über das eingerichtete Wettbewerbsdepot können die Teilnehmenden handeln und eigene Anlagestrategien entwickeln. In diesem Jahr wird jedes dieser Depots auch über ein Trainingsdepot verfügen, das beispielsweise für die Erprobung alternativer Investments genutzt werden kann.

Doch nicht nur der strategisch kluge Einsatz des fiktiven Startkapitals steht im Vordergrund – das Planspiel Börse möchte die Teilnehmenden auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld sensibilisieren. „Mit einer Selbstverpflichtung für mehr Klimaschutz hat die Sparkassen-Finanzgruppe ihr nachhaltiges Engagement erweitert. Auch die Teilnehmenden im Planspiel Börse lernen, dass sich Nachhaltigkeit und Rendite nicht ausschließen. Wenn sie später selbst verantwortungsvoll investieren möchten, ist das eine wichtige Erfahrung“, erklärt Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes. Im Planspiel Börse wird die Entscheidung für nachhaltige Wertpapiere und deren Ertrag in der Nachhaltigkeitswertung belohnt.

Attraktive Preise

Die neue Planspiel Börse-App beinhaltet neben den Handelsfunktionen auch zahlreiche Informationen zur aktuellen Wirtschaftslage, den Wertpapieren und Kursen. Zudem vermitteln die bereitgestellten Grundlageninformationen praxisnah viele lehrplanrelevante Themen und erfüllen so den Auftrag der Sparkassen zur Wirtschaftserziehung. Als digitale Lernplattform kann das Planspiel Börse permanent und von überall gespielt werden und ist daher auch ideal für den Einsatz im Homeschooling und Homeoffice geeignet. Spielteilnahme und Registrierung erfolgt über die neue Planspiel Börse-App, die kostenlos in den Stores heruntergeladen werden kann.

Zu gewinnen gibt es attraktive Preise, die vom Deutschen Sparkassenverlag, dem Deutschen Sparkassen- und Giroverband und der DekaBank ausgelobt werden. Alle wichtigen Informationen gibt es auf www.planspiel-boerse.de. Die Sparkasse Bensheim lobt in den Kategorien Planspiel Börse für Schüler und Planspiel Börse für Studenten/Berufseinsteiger bis 30 Jahre jeweils die zehn besten Plätze mit Geld- und Sachpreise aus. red