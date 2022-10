Königin Elisabeth II. – 70 Jahre für die Krone

Großbritannien gehört zu einem der wenigen europäischen Staaten, in der es noch eine Monarchie gibt. Jedoch redet man hierbei von einer parlamentarischen Monarchie, bei der die politische Macht ganz beim Parlament liegt.

Bei dieser Form der Monarchie nimmt der Monarch eine repräsentative Rolle an, hat aber keine politische Macht. Aktuell regiert König Charles III. Dieser übernahm das Amt am 8. September dieses Jahres, als die langjährige Königin Elizabeth II. verstorben ist.

Im Jahr 1953 gekrönt

Da Charles der nächste in der britischen Thronfolge ist, ist er nun neuer König. Königin Elisabeth war über 70 Jahre lang Königin.

1953 wurde sie gekrönt. Ihr Onkel gab den Thron auf, so dass sie mit nur 27 Jahren Königin von Großbritannien wurde. Sie machte viele Veränderungen und Herausforderungen mit, stellte sich diesen mit einem großen Pflichtbewusstsein. Die BAnane-Jugendredaktion stellt nun wichtige Stationen im Leben der Königin vor.

Früh auf ihre Rolle vorbereitet

Elizabeth ist am 21. April 1926 geboren. Sie ist die älteste Tochter des späteren Königs Georg VI. und dessen Frau Elisabeth, Queen Mum.

Während des zweiten Weltkrieges engagiert sich die junge Elisabeth wohltätig im Frauenhilfsdienst und absolviert eine Ausbildung zur Automechanikerin.

1947 heiratet sie Philip, der ihr bis zu seinem Tod im Jahre 2021 zur Seite steht. Bereits ein Jahr nach der Hochzeit bekommen die beiden ihr erstes Kind, Charles, der 2022 nun auf dem Thron sitzt.

Philip und Elizabeth bekommen insgesamt vier Kinder. Als sie dann 1952 auf einer Reise von dem Tod ihres Vaters erfährt, ändert sich für sie das Leben schlagartig, ein Jahr später wird sie offiziell gekrönt.

Schwere Zeiten

Während ihrer Amtszeit trifft sie sehr viele Staatsoberhäupter, zum Beispiel auch den ersten Bundeskanzler Deutschlands, Konrad Adenauer. Außerdem besucht sie 1965 Deutschland und in Berlin Willy Brandt, sowie den Bundeskanzler Ludwig Erhardt.

Sie erlebte auch den Mauerfall. Zudem erfährt sie, wie Großbritannien durch wirtschaftlich schwere Zeiten geht. 1981 wird ein Schreckschussattentat auf die Monarchin verübt, welches sie unverletzt überlebt. Zehn Jahre später spricht sie als erste Monarchin vor dem amerikanischen Kongress. 1992 ist ein schweres Jahr für die britische Monarchie, das durch private Krisen erschüttert wird. Zum einen lassen sich zwei ihrer Kinder scheiden. Prinz Charles trennt sich von Lady Diana, nachdem er diese betrogen hatte und auch Prinz Andrew trennt sich von Sarah Ferguson.

Viele Staatsoberhäupter getroffen

Des Weiteren bricht ein Brand auf Schloss Windsor aus, der einen großen Schaden in Millionenhöhe hinterlässt. Auch 1997 ist ein schwieriges Jahr für die Königin. In diesem Jahr verstirbt Lady Diana bei einem tragischen Autounfall.

Der Königin wird menschliche Kälte und kaum vorhandene Anteilnahme vorgeworfen. Dadurch leidet ihr Ansehen als Königin.

Doch sie wendet sich später in einer offiziellen Ansprache an ihr Volk und kündigt eine Trauerfeier in der Westminster Abbey an. Durch diese Ansprache kann sie ihr Ansehen Medienberichten zufolge zurückgewinnen.

Im Lauf der Jahre trifft die Königin viele weitere Staatsoberhäupter, beispielsweise Barack Obama. Sie hält viele öffentliche Reden und setzt sich für ihr Land und die Beziehungen zu anderen Ländern ein.

Auch den Brexit erlebte die Königin. Am 8. September 2022 ist Königin Elisabeth II. im Alter von 96 Jahren gestorben und hinterlässt eine große Lücke in England. Svenja Thomas