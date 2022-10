Wie Jugendliche an der Bergstraße zum britischen Königshaus stehen

Millionen von Menschen auf der ganzen Welt verfolgten das Begräbnis von Queen Elizabeth II. am 19. September. Nachdem die britische Königin im Alter von 96 Jahren gestorben ist, tritt nun ihr ältester Sohn als King Charles III. die Herrschaft über das Vereinigte Königreich an.

Mit seinen 73 Jahren ist auch er nicht mehr der Jüngste, dennoch werden in seiner Herrschaft wohl einige Neuerungen und Veränderungen auf die britische Monarchie zukommen. So gab der König vergangene Woche beispielsweise bekannt, dass die Banknoten mit dem Konterfei der Queen aus ökologischen Gründen auch weiterhin im Umlauf bleiben würden, neue Pfund-Scheine mit seinem eigenen Portrait kämen der Bank of England zufolge erst ab 2024 in die Geldbeutel der Briten. Nachdem die Regentschaft der Queen mit einer Dauer von 70 Jahren gleich mehrere Generationen prägte, ist der Herrschaftswechsel für viele Menschen auch außerhalb des Vereinigten Königreichs eine große Veränderung. Wir haben diesbezüglich Jugendliche gefragt, was sie von König Charles als neuem Regenten auf dem Thron halten, ob sie sich überhaupt für die britische Monarchie interessieren und royale Großereignisse mitverfolgen. Mia Eck