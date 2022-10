Die britische Monarchie: von Aufgaben, Titeln und der Thronfolge

Nach dem Tod der Queen ist in den vergangenen Wochen die Monarchie von Großbritannien wieder eines der Top-Themen. Überall auf der Welt wird darüber diskutiert. Die Monarchie in England ist eine parlamentarische Monarchie, das bedeutet, dass der Monarch nicht die Möglichkeit hat, die Regierung abzusetzen. Das ist nur in der konstitutionellen Monarchie möglich.

Treffen mit dem Premierminister

Die Mitglieder der Königsfamilie gelten eher als das Gesicht von England. Dennoch: Der Monarch trifft sich regelmäßig mit dem Premierminister und kann seine Meinung beeinflussen, dessen Entscheidungen muss der Monarch jedoch respektieren. Auch muss der Monarch dem Gesetz zustimmen.

Durch den Tod der Queen ist ihr Sohn Charles seit dem 8. September 2022 König Charles III. Auch erhielten sein ältester Sohn und seine Frau wie auch deren Kinder neue Titel.

Fangen wir mit König Charles an. Er ist im November des Jahres 1948 geboren, er ist nun 73 Jahre alt. Er hat sich mit Architektur und Biologie beschäftigt und engagiert sich für den Klimaschutz.

Prinz und Prinzessin von Wales

Er studierte Geschichte in Cambridge. Des Weiteren hat der neue König seine eigene Stiftung „Prince’s Trust“, diese setzt sich für benachteiligte Jugendliche ein und hat damit vielen jungen Menschen eine Perspektive im Leben gegeben.

Der Monarch setzt die Regierung ein und eröffnet jedes Jahr die Sitzungsperiode des Parlaments. Auch muss er den Gesetzen zustimmen und regelmäßige Gespräche mit dem Premierminister abhalten, ebenso ist es seine Aufgabe, Lords und Ritter zu ernennen.

Ein weiteres Recht von ihm ist das Eingreifen bei Verfassungskrisen. Eine von Charles‘ ersten Handlungen als König war es, seinem Sohn William und dessen Frau Kate sowie deren Kindern neue Titel zu verleihen. William ist jetzt Prince of Wales und Kate Princess of Wales.

Die Krone repräsentieren

William ist 40 Jahre alt und der Erstgeborene von Charles, so dass er der Thronfolger von ihm ist. Deswegen wird er auch Kronprinz genannt.

Seine Mutter ist Diana, Princess of Wales. Er setzt sich für Humanität ein. Seine Aufgaben haben sich mit der Änderung des Titels eigentlich nicht verändert, er repräsentiert die Krone und bereitet sich darauf vor, eines Tages König zu werden.

Er nimmt oft an Gedenkveranstaltungen teil und kann auch den König vertreten. Des Weiteren muss er seinen Sohn Goerge darauf vorbereiten, eines Tages König zu werden.

Auf der Uni kennengelernt

Seine Ehefrau Kate ist auch 40 Jahre alt. Sie und William haben sich auf der Universität kennengelernt. Ihre Aufgabe besteht darin, William zu unterstützen und an öffentlichen Auftritten teilzunehmen.

Sie ist die Person, die den Kronprinzen beeinflussen kann. Die beiden arbeiten zusammen, denn auf beiden Schultern lastet die große Aufgabe der Krone. Auch teilen sie sich die Erziehung ihrer Kinder.

Vorbereiten auf künftige Aufgaben

Ihre Kinder George, Charlotte und Louis haben durch ihren Großvater die Titel ihrer Eltern geerbt, und es ist nun George, der der zweite in der Thronfolge ist. Seine Geschwister sollen ihm dabei helfen, diese Aufgabe zu meistern.

George ist neun Jahre alt und begleitet seine Eltern mit seinen Geschwistern zu verschiedenen öffentlichen Auftritten und Veranstaltungen. William und Kate bereiten ihn auf seine Rolle als zukünftiger Kronprinz vor. Antonia Ehnes