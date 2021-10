Halloweenkostüme für Kurzentschlossene

Halloween steht vor der Tür. Am 31. Oktober ist die Nacht, in der sich viele Menschen rund um den Globus verkleiden und Kinder von Haus zu Haus ziehen und nach Süßigkeiten fragen. Auch Partys finden zum Anlass dieser schaurigen Nacht statt. Doch was tun, wenn man spontan entscheidet, sich auf eine dieser Partys zu wagen, aber kein passendes Kostüm mehr hat? Im Folgenden findet Ihr Ideen und Anregungen für Last-Minute-Halloweenkostüme.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im alten Bettlaken als Gespenst

Es zählt zu den Klassikern unter den Halloweenverkleidungen. Man wirft sich einfach ein altes Bettlaken über, schneidet rechts und links ein Loch für die Arme frei und zwei Löcher am Kopfende. Schon hat man ein fertiges Geisterkostüm. Vom Aufwand und Kostenfaktor her wohl kaum zu schlagen, insofern man noch ein Ersatzlaken hat.

Fake-Blut als Schocker

Perfekt für ein spontanes Kostüm: Bettlaken, Ketchup und Rote Beete. © Mautry

Dieses Kostüm lässt sich mit gewöhnlichen Haushaltsgegenständen und Lebensmitteln noch mal etwas verfeinern. So eignen sich Farbreste, Edding, aber auch Ketchup und Rote-Beete-Saft als Blutersatz. Einfach in Klecksen auf dem Laken oder einem alten Shirt auftragen und trocknen lassen. Hierfür am besten möglichst alte Klamotten nehmen und darauf achten, danach zu duschen.

Maske – aber gruselig

Das Thema „Masken“ hängt einigen schon zu den Ohren raus. Doch es gibt auch Masken, die man nur zu Anlässen wie Halloween oder Fasching tragen kann. So beispielsweise Clowns- oder Anonymous-Masken. Diese kombiniert mit einem ansonsten völlig schwarzen Outfit mit Kapuze, kann auch schnell gruselig wirken.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Aus gegebenem Corona-Anlass

Gummihandschuhe, Schutzbrille und eine Schutzmaske haben die meisten zu Hause. Fehlt nur noch ein blauer Schutzkittel und die Verkleidung als Doktor- oder Corona-Tester ist perfekt. Zwar nicht unbedingt schaurig, aber sicherlich ein Hingucker. Auch hier ließe sich das bereits erwähnte Fake-Blut nutzen, um sich gut in Szene zu setzen. Marco Mautry