Freiburg ist perfekt für einen Kurzurlaub

Über das verlängerte Osterwochenende bin ich mit einem guten Freund für einen Kurztrip nach Freiburg im Breisgau gereist. Unsere Anreise gestalteten wir mit dem Zug und wohnten für unseren dreitägigen Aufenthalt in einer kleinen Pension.

Den Nachmittag unseres Anreisetages verbrachten wir auf dem Mundenhof. Dieser ist mit 38 Hektar das größte Tiergehege in Baden-Württemberg, wo Haus- und Nutztiere aus verschiedenen Länder leben. Den Vormittag des zweiten Reisetages verbrachten wir in der Freiburger Innenstadt, wo es viele kleine Gässchen, Läden und einen Bach, der quer durch die Altstadt führt, gibt. Dies hat mir besonders gut gefallen. Nach der Besichtigung der Stadt ging es für uns weiter auf den Berg Schauinsland. Die Freiburger bezeichnen ihn auch als ihren Hausberg. Der Gipfel erstreckt sich auf 1284 Meter und ist der dritthöchste Berg des Schwarzwaldes. Er bietet eine grandiose Aussicht auf den Hochschwarzwald. Die Schauinsland-Bahn ist die längste Gondelbahn Deutschlands. Insgesamt 37 Gondelkabinen machen sich auf ihren Weg Richtung Gipfel und überwinden dabei eine Strecke von 3,6 Kilometern.

Am vorletzten Reisetag ging es in den Europa-Park nach Rust. Der Park bietet für jüngere und ältere Gäste eine Menge Attraktionen. Da ich nicht so der große Fan von Achterbahnen bin, wählte ich eher ruhigere Fahrgeschäfte wie das Abenteuer Rulantica, wo man mit einem Boot durch eine Unterwasserwelt fährt. Des Weiteren fuhr ich unter anderem noch eine große Wildwasserbahn im Land Österreich und eine Bobbahn im Land Schweiz. Nicht wundern, ich war natürlich nicht kurz im Ausland, sondern der Europapark ist nach Themenbereichen und Ländern aufgeteilt.

Am Vormittag unseres Abreisetages gingen wir noch eine Runde in einem angelegten Seepark spazieren, bevor wir dann am Nachmittag wieder die Heimreise antraten. Mir hat Freiburg durch seine vielen Sehenswürdigkeiten und die vielfältigen Unternehmungen, denen man in der Stadt selbst und auch außerhalb nachgehen kann, sehr gefallen und ich komme gerne mal wieder auf einen Besuch vorbei. Anna-Lena Geiß