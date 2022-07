Erlös fließt in die Kasse der angehenden Abiturientinnen

Am 16. Juli haben die Schülerinnen der Q-Phase einen großen Flohmarkt in der Liebfrauenschule (LFS) in Bensheim veranstaltet.

Bereits vor einigen Monaten hatten wir Schülerinnen die Idee, damit Einnahmen für unsere Abikasse zu sammeln, um mit dem Geld unseren Abiball, die Abizeitung und vieles mehr für unser Abitur im kommenden Frühjahr finanzieren zu können.

An Flohmarktständen gibt es Verschiedenstes zu kaufen. © Eck

Da wir neben einigen Verkaufsständen auch Verpflegung wie kalte Getränke, Würstchen und selbst gebackene Kuchen sowie eine riesige Tombola anbieten wollten, haben sich Planung und Organisation des Flohmarktes über mehrere Monate gezogen.

Zufriedene Organisatorinnen

Umso glücklicher waren wir alle, als am 16. Juli dann alles relativ reibungslos geklappt hat. Dank der Hilfe zahlreicher Geschäfte und Unternehmen an der Bergstraße konnten wir viele tolle Preise unter den Gewinnern unserer Tombola verteilen, darunter unter anderem Gutscheine, Spielzeuge, Bücher und Pflegeprodukte. Auch unsere Verkaufsstände waren mit Kleidung, Büchern, Schmuck und vielem mehr vielfältig bestückt.

Weil das Wetter mit strahlend blauem Himmel und angenehmen 27 Grad mitgespielt hat, konnten wir zusammen mit den Besucherinnen und Besuchern, Lehrerinnen und Lehrern, Verwandten und natürlich vielen Schülerinnen der LFS einen tollen Tag verbringen und dabei Einnahmen für unser Abitur sammeln.

Für uns hat sich die Mühe damit allemal gelohnt, und wir bedanken uns ganz herzlich bei allen, die uns bei diesem Projekt unterstützt haben. Mia Eck