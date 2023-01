Ehrenämter sind bei der Jugend beliebt

Oskar (19): Ja, ich bin ehrenamtlich beim THW (Technisches Hilfswerk) tätig. Seit drei Monaten befinde ich mich dort in der Grundausbildung, bei der ich zum Beispiel lerne, wie man bestimmte Knoten macht oder was in bestimmten Katastrophen zu machen ist. Das THW, welches generell ein Teil des Katastrophenschutzes ist, setzt sich aus vielen Tätigkeitsbereichen zusammen, wie zum Beispiel aus dem Bergen von Menschen in Katastrophen oder das Stützen von Gebäuden und weiteren Fachgruppen. Nach der Grundausbildung ordnet man sich einer Fachgruppe zu. Ich habe beim THW angefangen wegen des Zusammenhalts in den Gruppen und weil ich es gut finde, sich ehrenamtlich zu betätigen. Zudem ist mein Vater ebenso beim THW und hat mich dadurch inspiriert. Svenja Thomas

Sophie (18): Nein, ich bin aktuell in keinem Ehrenamt tätig, jedoch habe ich mich in den vergangenen Jahren lange bei den Messdienern in Bensheim engagiert. Jedoch ist mir das mittlerweile zu zeitaufwendig, da ich aktuell ein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Bahnhofsmission mache und ich damit mehr als genug beschäftigt bin. Beate Sturm

Hendrik (14): Ja, ich engagiere mich ehrenamtlich, da ich mich in meiner Freizeit zum Junghelfer im Technischen Hilfswerk ausbilden lasse. So habe ich später die besten Voraussetzungen, um Menschen in Not helfen zu können. Cara Metzner