Arthur Schopenhauer über die Gesundheit

„Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ Arthur Schopenhauer

Arthur Schopenhauer wurde 1788 in Frankfurt, Hessen, geboren. Er ist ein deutscher Philosoph und Schriftsteller. Er nahm sich Emmanuel Kant als Beispiel und bezeichnete sich selbst als einen Schüler, der Kants Werk vollendete. Kant ist berühmt für seine Aufklärung und seine bahnbrechenden Werke der modernen Philosophie. Schopenhauer selbst scheint mit vielen seiner Landsleute nicht zu sympathisieren. Er macht oft negative Kommentare über Frauen und hat meistens eine sehr kritische Sicht auf fast alles und jeden. Wie wir alle wissen, ist sein Alltag sehr geplant. Er arbeitet immer morgens und spielt vor dem Mittagessen Flöte. Zu Mittag isst er immer in einem anderen Restaurant und geht mit seinem Pudel genau zwei Stunden spazieren. Wenn sein Pudel stirbt, was damals oft vorkommt, kauft er einen, der ähnlich aussieht und gibt ihm den gleichen Namen, weil er denkt, die Seele seines letzten Hundes würde in die des neuen übergehen. Marco Mautry

