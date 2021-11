„Reisen ist tödlich für Vorurteile.“ Mark Twain

Mark Twain wurde am 30. November 1835 mit seinem eigentlichen Namen Samuel Langhorne Clemens geboren. Großgezogen wurde er in einer armen Familie in Missouri, Florida. Obwohl seine Eltern versuchten, der Familie eine sichere wirtschaftliche Existenz aufzubauen, waren sie gezwungen, ihre Sklavin zu verkaufen und später zu

...