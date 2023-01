Grüffelo auf Ukrainisch

Das mehrsprachige Vorlesen der Weinheimer Stadtbibliothek dreht sich beim nächsten Mal am Freitag, 13. Januar, 15 Uhr, um den Grüffelo, der bekanntlich schon wegen des Beltz-Verlages und des Grüffelo-Pfades in Weinheim eine Heimat hat. Das weltberühmte Waldmonster, das aus der Feder des deutsch-britischen Illustrators Axel Scheffler stammt, wird an diesem Nachmittag für Kinder ab vier Jahren in Ukrainisch und Deutsch vorgelesen. Im Anschluss an die Vorlesung wird etwas gebastelt.

Die Grüffelo-Geschichte ist weithin bekannt. Der große Wald ist voller Gefahren. Da ist es gut, wenn man einen starken Freund hat. Und wenn man keinen hat, muss man einen erfinden. Die kleine Maus droht jedem, der sie fressen will, mit dem schrecklichen Grüffelo. Dabei gibt’s Grüffelos gar nicht. Doch dann taucht er plötzlich wirklich auf.

Die mehrsprachige Vorlesestunde ist ein gemeinsames Angebot des Bildungsbüros Weinheim/Integration Central e.V. und der Stadtbibliothek Weinheim innerhalb des Netzwerks MGH Weinheim. Der Eintritt ist frei. red