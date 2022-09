Von großen und kleinen Derbys

Nachdem TSV und SSV Reichenbach in dieser Saison als Spielgemeinschaft in der Kreisliga A unterwegs sind, geht den Reichenbacher Fußballern das Ortsderby ab. An die Stelle dieses Duells sind für die SG Reichenbach nun die Vergleiche mit dem SV Lindenfels und dem SV Winterkasten getreten. „Das sind für uns jetzt die Spiele mit dem größten Derby-Charakter“, unterstreicht SGR-Spielertrainer

...