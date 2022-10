Nach der Zwangspause wegen Unbespielbarkeit des eigenen Rasenplatzes am vergangenen Sonntag ist für Fußball-Verbandsligist VfR Fehlheim (4./18 Punkte) am Sonntag (15 Uhr) in der Partie bei Germania Ober-Roden (5./17) laut Trainer Sascha Huy „alles möglich, Vieles hängt davon, wie sicher unsere Defensive steht.“ Schließlich verfügt die Germania mit Marco Christophori-Como über den Top-Torjäger

...