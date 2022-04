Der VfR Fehlheim hat seinen komfortablen Vorsprung an der Spitze der Fußball-Gruppenliga untermauert: Mit 3:2 entschieden die Grün-Weißen am Donnerstagabend die Auswärtspartie beim SKV Büttelborn für sich. Nach einer 3:0-Führung gerieten die Fußballer aus dem Bensheimer Stadtteil nach zwei Gegentreffern in der Schlussphase zwar in Schwierigkeiten, brachten den Dreier aber ins Ziel.

„Ein

...