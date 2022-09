Die Basketballer des VfL Bensheim starten am Samstag (17.) mit dem Heimspiel gegen die SG Mannheim in die Saison 2022/23 der 1. Regionalliga Südwest. Tip-off der Begegnung in der AKG-Halle am Weiherhausstadion ist um 18 Uhr.

Thorsten Schulz sieht den Kontrahenten aus der Quadratstadt in der Favoritenrolle. Der VfL-Coach traut der SGM in dieser Spielzeit einen Platz in der Spitzengruppe

...