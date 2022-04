Ukrainerin ist mit Bensheimer Hilfe nun am Sportinternat

Bensheim. Vier Tage war die 18-jährigen Lidiia Malicki zusammen mit ihrer Schwester und Mutter vom ukrainischen Charkiw unterwegs, als sie endlich die deutsch-polnische Grenze erreichte. Es war dunkel, als die Familie dort in ein Auto einstieg. Wohin ihr weiterer Weg führte, war ihnen zuerst einmal egal, Hauptsache weg vom Kriegsgeschehen.

Sie hatte das große Glück, viele Stunden später in Falken-Gesäß bei Beerfelden, bei einer sehr netten Gastfamilie im Odenwald untergebracht zu werden. Hier stellte sich bald heraus, das Lidiia in der Ukraine eine erfolgreiche Bahnradsportlerin war. Über den Bund Deutscher Radfahrer wurde der Kontakt zu Luc Dieteren, Vorsitzender des Fördervereins Radsport Hessische Bergstraße und Abteilungsleiter bei der SSG Bensheim, hergestellt.

Für Luc Dieteren war es keine Frage, hier der jungen Ukrainerin unterstützend unter die Arme zu greifen. So war Lidiia einige Tage später in Bensheim. Das „alte“ Rennrad von Ehefrau Heike war bereits vorbereitet, mit neuem Sattel und schönem weißen Lenkerband. Sogar die Radschuhe von Heike passten genau. Fahrradhelm und die Radbekleidung der deutschen Nationalmannschaft von Sohn Jan zauberten ein Strahlen ins Gesicht von Lidiia.

Bei bestem Frühlingswetter wurde über Heidelberg nach Falken-Gesäß geradelt. Die Unterhaltung während der Fahrt geschah eher über die Zeichensprache, was dann auch ausreichte, um herauszufinden, ob beziehungsweise wann Lidiia Durst und Hunger hatte. Die nächsten Tage wurde die Unterhaltung über ein Online-Übersetzzungsprogramm fortgesetzt. Da wurde klar, dass Lidiia in der Ukraine bei den Juniorinnen Bahnradmeisterin über 200 Meter Sprint und im Kerrin („japanischer Kampfsprint“) wurde.

Es wurde Kontakt zum Sportinternat Kaiserslautern und dem dort ansässigen Olympiastützpunkt Bahnradsport Sprint unter Trainer Frank Ziegler hergestellt. Ein Probetraining auf der Radrennbahn in Dudenhofen wurde vereinbart. Nun kam das Bahnrad von Jan Dieteren zum Einsatz. Der sehr erfahrene Frank Ziegler, Stiefvater der Olympiasiegerin Miriam Welte, war ein weiterer echter Glücksgriff. Er erkannte beim Training sofort, dass Lidiia tatsächlich Erfahrung im Bahnsprint hat und nahm sie in seine Trainingsgruppe auf. Zudem sorgte er für einen kostenlosen Platz im Sportinternat Kaiserslautern. Dorthin zog Lidiia nun um und findet hier perfekte Trainingsbedingungen. Sie wird nun nicht nur sportlich gefördert, sondern auch die deutsche Sprache lernen. Des Weiteren ist sie nun kostenloses Mitglied der Radsportabteilung der SSG Bensheim und wird hier nun Teil des neuen GGEW-Racing-Teams werden.

Offizielle Vorstellung im Juni

Dieses Team wurde in diesem Jahr durch den Förderverein Radsport Hessische Bergstraße für die SSG-Lizenzfahrer gegründet. Mitte Juni soll es offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Teammitglieder werden an Straßen-, Bahnrad- und Mountainbikerennen, an Radcross-Veranstaltungen sowie an Triathlon- und Duathlon-Wettkämpfen teilnehmen. Erste Erfolge in der noch jungen Saison wurden bereits eingefahren. Bennet Bachmann, der durch seine Top 20-Platzierung bei der deutschen U 15-Straßenmeisterschaft 2021 auf sich aufmerksam machte, zeigte seine gute Frühjahrsform bei einigen U 17-Rennen. Ob nun flaches Kriterium oder bergiges Rundstreckenrennen: bereits vier Platzierungen unter den besten Zehn hat er herausgefahren. Erfreulich war vor allem, dass er sich bei einem Sichtungsrennen des Bund Deutscher Radfahrer ebenfalls unter den Top 20 des jungen Jahrgangs platzieren konnte.

In seinem ersten Rennen der Saison fuhr U 19-Junior Florian Dietz als Kriteriums-Zweiter in Bellheim bereits den ersten Podiumsplatz für das GGEW-Racing-Team ein. red