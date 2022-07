Der Förderverein Radsport Hessische Bergstraße hat nach dem Bikepark am Berliner Ring in Bensheim sein nächstes großes Projekt in die Tat umgesetzt, nämlich die Gründung des eigenen GGEW-Racing-Teams, dem nicht nur Radsportler, sondern auch Tria- und Duathleten angehören. Gestartet wird für die SSG Bensheim.

Der vor vier Jahren gegründete Förderverein hatte sich zum Ziel gesetzt,

...