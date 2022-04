TSV Reichenbach bringt 1:0 nicht ins Ziel

Bergstraße. Der TSV Reichenbach hat die Gelegenheit verpasst, im Rennen um die Aufstiegsrelegation in der Fußball-Kreisliga A Boden auf den Zweiten FV Biblis gutzumachen. Während die Bibliser gegen die SG Nordheim/Wattenheim die nächste Niederlage kassierten, fing sich Reichenbach (3.) im Heimspiel gegen den souveränen Primus SV Lörzenbach in der Nachspielzeit das 1:1 ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das fühlt sich an wie eine Niederlage“, sagte TSV-Spielertrainer Christian Bauer angesichts des späten Gegentreffers. Christopher Beilstein hatte die Lautertaler nach einem Eckball mit 1:0 nach vorne gebracht (65.). Tim Krauss besorgte kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich für die Lörzenbacher.

Wolf lässt große Chance aus

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Bauer war insgesamt sehr zufrieden mit Auftritt seines Teams. „Defensiv war das in der zweiten Halbzeit unsere beste Leistung in dieser Runde. Wir haben hinten nichts zugelassen.“ In der ausgeglichenen Begegnung hätten die Gastgeber kurz nach der Führung das 2:0 draufpacken können. Thomas Wolf setzte seinen Versuch allein vor dem gegnerischen Kasten jedoch etwas zu hoch an.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

TSV Reichenbach: Scharschmidt – Schmitt, Füchtenkordt, Metzner, Oberle, Muzhaqui, Bruns, Julian Beilstein, Altetiemann, Christopher Beilstein, Wolf. – Eingewechselt: Tesanovic.

Tore: 1:0 Christopher Beilstein (65.), 1:1 Krauss (90.+2). - Schiedsrichter: Sahin (Darmstadt). - Zuschauer: 250. - Beste Spieler: Christopher Beilstein, Scharschmidt / Krauss. eh

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

FC 07 Bensheim II – SC Rodau 1:3. Der SC Rodau hat im Abstiegskampf einen wichtigen Auswärtssieg eingefahren. Er bewahrte sein Punktepolster auf den Relegationsrang. SCR-Coach Ron Hachenberger war zufrieden mit der Leistung seiner Elf nach fast vierwöchiger Auszeit wegen diverser Spielausfälle. „Nach der langen Pause war das gut, der Sieg geht in Ordnung.“

07-II-Trainer Ben Talib hatte ebenfalls wenig auszusetzen an der Vorstellung seines letzten Aufgebots. „Wir hatten heute Spieler dabei, die zuletzt wenig oder gar nicht trainieren konnten. Man kann den Jungs keinen Vorwurf machen, sie haben das Bestmögliche versucht.“ Beim Stand von 1:2 ließen die Gastgeber bei Chancen für Marcel Schlappner und Robin Gielow das 2:2 liegen.

FC 07 Bensheim II: Benes – Tobias Kurz, Mesfin, Schmidt-Ocker, Keil, Hajrovic, Schlappner, Herrmann, Andersen, Scheuren, Krauss. – Eingewechselt: Seip, Gielow, Lücken.

SC Rodau: Bauer – Leon Elvenkemper, Kloster, Löw, Steinke, Ahmad, Maik Müller, Mitsch, Brighina, Pacholczyk, Silbermann. – Eingewechselt: Lukas Elvenkemper, Hutter.

Tore: 0:1 Mitsch (12.), 1:1 Hermann (38.), 1:2 Silbermann (40.), 1:3 Löw (79). - Zuschauer: 60. - Beste Spieler: Andersen / Silbermann, Mitsch. eh

TG Trösel – VfR Fehlheim II 1:2. Mit dem letzten Aufgebot fuhren die Fehlheimer in den Odenwald, sogar Abteilungsleiter Björn Babutzka stand als dritter Ersatzspieler auf dem Spielberichtsbogen. Er musste dann aber nicht eingreifen, die Mannschaft von Trainer Marco John brachte in einer ansehnlichen Partie, die mit zunehmender Dauer immer mehr vom Kampf bestimmt war, einen 2:1-Sieg über die Ziellinie. In der letzten halben Stunde hatte Trösel mehrfach die Gelegenheit zum Ausgleich – und auf der anderen Seite Alexander Butz eine „Hundertprozentige“, um alles klarzumachen, er schoss aber knapp vorbei.

VfR Fehlheim II: Franke – Akin, Kocak, Ramonas, Butz, John, Seeger, Sankoh, Rettig, Ekinci, Huseinovic. – Eingewechselt: Buzyer, Erb.

Tore: 0:1 Huseinovic (11.), 1:1 Zink (32.), 1:2 Ramonas (53.). kr/red