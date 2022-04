TSV Auerbach darf nach Corona wieder spielen

Auerbach. Die TSV Auerbach darf an diesem Wochenende wieder in der Fußball-Kreisoberliga ran. Nachdem Corona die Rot-Weißen am vergangenen Spieltag beim anstehenden Duell gegen die SSG Einhausen kurzfristig ausgebremst hat, sind beim Tabellenzweiten nun die Voraussetzungen wieder gegeben, dass man spielen darf. Und da haben sich die Schützlinge von Giuliano Tondo im Heimspiel gegen den FC Alemannia Groß-Rohrheim (So. 15.30 Uhr) einen Sieg vorgenommen.

„Wir wollen Tabellenführer Turnvereinigung Lorsch auf den Fersen bleiben und da hilft uns nur ein Sieg“, bringt es der Auerbacher Trainer auf den Punkt. Zwar können die Rot-Weißen gegen die Gäste aus dem Ried nicht in Bestbesetzung antreten, dennoch sieht Tondo seine Schützlinge in der Favoritenrolle. Der will man auch ohne Leistungsträger wie Nico Jäger oder Arbnor Tofaj gerecht werden.

„Mit Nico und Arbnor fehlen uns zwei wichtige Spieler, wir sind aber gut drauf, immerhin auch schon ein halbes Jahr ungeschlagen und wollen uns alle Chancen im Meisterschaftsrennen offenhalten. Zudem gibt es auch noch etwas aus dem Hinspiel gutzumachen“, wirft Tondo einen Blick zurück auf die Vorrunde. Da kassierte die TSV in Groß-Rohrheim eine bittere 2:5-Niederlage und lieferte nach Aussage des Trainers die schwächste Leistung der Saison ab. net

