Traditionself in Lautern

Lautertal. Nach Eintracht Frankfurt im Juni bei der Tvgg Lorsch ist nun die Fußball-Traditionself des SV Darmstadt 98 im Kreis Bergstraße zu Gast – und zwar am morgigen Freitag auf dem Sportplatz der SG Lautern, wo sie um 19 Uhr auf eine Lautertaler „Alte Herren“ (AH)-Auswahl trifft, zu der die SG Reichenbach (u.a. Ludwig und Christopher Beilstein, Thorsten Bitsch), der TSV Elmshausen (u.a. Helmut Kindinger), TSV Gadernheim (Uwe Bickelhaupt) und die gastgebende SGL (u.a. Rolf Degenhardt, Bernd Trautmann, Tobias Marasek, Martin Mößinger) Spieler abstellen werden. Betreut wird dieses Team von Christian und Markus Hill. Bei freiem Eintritt hoffen alle Beteiligten auf viele Zuschauer.

Bei den Lilien haben bekannte Ex-Profis, die unter anderem auch in Darmstädter Erstligazeiten am Ball waren, ihr Kommen zugesagt, so etwa Toni Sailer, Gerhard Kleppinger, Sandro Sirigu, Uwe Kuhl, Freddy Heß, Volker Berg, Stefan Trautmann sowie der an der Bergstraße vor allem als Trainer des FC 07 Bensheim (2009/10) sowie zuvor als Spieler des SV Mörlenbach und VfR Bürstadt bekannte Rafael Sanchez. hs