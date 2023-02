SV Waldhof in Aue kalt erwischt

Mannheim. Die Serie des SV Waldhof ist gerissen. Am Freitag verloren die Mannheimer in der 3. Fußball-Liga mit 1:2 (0:2) bei Erzgebirge Aue – die erste Niederlage nach zuvor sechs ungeschlagenen Partien in Folge für den SVW.

Nachdem die Bergbau-Folklore im Stadion der ehemaligen Grubenstadt inklusive des Singens des Steigerlieds erledigt war, fand der SVW ordentlich ins Spiel. Doch als Aue zum ersten Mal durchbrach, stand es sofort 1:0. Dimitrij Nazarov schickte Sijaric in die Gasse und der Montenegriner aus dem schwäbischen Pfullendorf schoss zur Führung für den FC Erzgebirge ein (20.). Der Waldhof fand nach einem Schockmoment zurück ins Spiel – bis Aue erneut durch seine gnadenlose Effizienz bestach: Marvin Stefaniaks mit Effet getretener Freistoß berührte Antonio Jonijc hauchzart – der Ball schlug zum 2:0 im langen Eck ein (40.).

Nach der Pause war der SVW sofort wieder im Spiel, Rossipal zwang Erik Majetschak zum Eigentor (50.). Dann wurde es richtig turbulent: Fast im Gegenzug erzielte Sijaric nach einer Billard-Situation in der Mannheimer Hälfte das vermeintliche 3:1, doch Schiedsrichter Tobias Schultes erkannte den Treffer wegen einer knappen Abseitsstellung nicht an, obwohl der Linienrichter nicht die Fahne gehoben hatte (53.). Dann benachteiligte der Referee den SVW, als er ein klares Handspiel im Strafraum nicht ahndete (56.). Den ganz großen Rückenwind brachte der Anschlusstreffer der Neidhart-Elf nicht, ein Dreifachwechsel blieb ohne Wirkung und so stand nach sechs Minuten Nachspielzeit die erste Niederlage in der 3. Liga seit dem 5. November 2022 (1:3 in Halle) fest.

SV Waldhof: Bartels – Jans, Riedel, Seegert, Rossipal (75. Sommer) – Wagner, Bahn (80. Malachowski) – Winkler (75. Kother), Lebeau (65. Pledl) – Martinovic (75. Ekincier), Sohm. – Tore: 1:0 Sijaric (20.) 2:0 Stefaniak (40.) 2:1 Eigentor Majetschak (50.). – Nächstes Spiel: SV Waldhof – SV Meppen (Sa., 18. Feb.). alex