Einen nicht alltäglichen Spielabbruch gab es gestern in der Fußball-Kreisoberliga beim FC Alemannia Groß-Rohrheim. Schiedsrichter Burghard (Weiterstadt) hatte sich verletzt, sah sich in der Halbzeitpause nicht mehr in der Lage, weiter zu pfeifen. Bis dahin hatte Groß-Rohrheim dank Malik, Schmitt und Eckhardt bei einem Gegentreffer von Palkovitsch eine 3:1-Führung vorgelegt.

