SG Reichenbach hat Respekt vor Fehlheimer Heimstärke

Der VfR Fehlheim II ist nach zwei Spielausfällen in Folge an diesem Wochenende wieder im Einsatz in der Fußball-Kreisliga A. Am Sonntag (13 Uhr) sind die Fehlheimer Gastgeber für die SG Reichenbach. Nach der Spielpause ist der VfR II zwar nicht im Rhythmus, wie Marco John sagt, zuversichtlich ist der Trainer dennoch. „Das Spieltempo und der Spielfluss im Training waren sehr gut.“ Zudem kann

...