Derbyzeit in der Fußball-Kreisliga C: Am Sonntag (15.30 Uhr) empfängt die SG Lautern den Lautertaler Nachbarn TSV Gadernheim. Der drittplatzierte Gastgeber unterlag zuletzt 3:4 beim TV Lampertheim II. Nach zehn absolvierten Spieltagen sind für den Aufsteiger zwei Niederlagen und vier Rote Karten auf notiert. Diese Disziplinlosigkeiten haben vereinsintern Konsequenzen, berichtet Patrick Maeße.

...