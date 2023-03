Nach über drei Monaten ist es endlich soweit: Die Fußball-Saison 2022/23 geht auch in der Kreisliga A in die nächste Runde. Am Sonntag treffen um 15.30 Uhr die SG Reichenbach und der SC Rodau aufeinander. Im August endete das letzte Spiel gegeneinander mit einem 1:1. Damit kann Reichenbach nicht zufrieden sein, weswegen das Rückspiel enorm spannend werden könnte.

Die SGR befindet sich

...