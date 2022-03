Nach zwei corona-bedingten Spielausfällen steht für den SC Rodau in der Fußball-Kreisliga A am Sonntag um 15.30 Uhr die Auswärtspartie beim SV Winterkasten an. Am vergangenen Wochenende musste der SCR wegen mehrerer Corona-Fälle im eigenen Team das Heimspiel gegen den SV Lindenfels absagen. Das Training der Rodauer in dieser Woche erfolgte mit reduziertem Kader. „Wenn keine neuen Fälle mehr

...