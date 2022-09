Eigentlich sind zwei Punkte fest eingeplant. Eigentlich. Denn bei den Bezirksoberliga-Handballern der MSG Lorsch/Einhausen ist noch völlig offen, welche Spieler am Samstag (17 Uhr, Halle der Werner-von-Siemens-Schule in Lorsch) gegen die TGB Darmstadt zur Verfügung stehen. Zum Saisonauftakt am vergangenen Wochenende musste Trainer Norbert Metzger gleich auf fünf Corona-Infizierte verzichten.

...