Nach dem 4:0 lässt es Reichenbach schleifen

Die SG Reichenbach bleibt nach dem 5:3-Auswärtsterfolg beim VfR Fehlheim II dran an der Spitze der Fußball-Kreisliga A. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase mit einem jeweils wegen Abseits nicht gegebenem Tor auf jeder Seite sowie einer elfmeterwürdigen Szene für die Gastgeber bekamen die Lautertaler das Geschehen zunehmend in den Griff. Die Überlegenheit der Gäste dokumentierte sich in der

...