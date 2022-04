In der Fußball-Kreisliga A steht heute Abend ab 19.30 Uhr das Nachholspiel zwischen dem SC Rodau (11. Platz/15 Punkte) und dem SV Lindenfels (6./26) auf dem Programm. Der Sportclub kehrte am Sonntag nach knapp vier Wochen Pause wegen diverser Spielausfälle mit einem 3:1-Auswärtssieg beim FC 07 Bensheim II zurück in den Spielbetrieb. Der SVL beendet mit der heutigen Begegnung nach zwei

...