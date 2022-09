In der Handball-Bezirksliga A sind sich die Trainer einig: Es gibt einen Top-Favoriten auf die Meisterschaft, der heißt HSG Bieberau-Modau II. Die Oberliga-Reserve des früheren Zweitligisten startete vergangene Runde noch in der Landesliga, zog aber in der Abstiegsrunde zurück. Mit vielen talentierten Jugendlichen und einigen höherklassig erfahrenen Akteuren wird die Titelvergabe nur über

...