Kunststück zur 3:0-Führung des FC 07

Groß-Gerau/Bensheim. Der FC 07 Bensheim hat die erste Auswärtshürde der neuen Saison übersprungen: Mit 3:1 setzten sich die Nullsiebener beim Titelanwärter VfR Groß-Gerau durch. Nach zwei Fußball-Gruppenliga-Spieltagen haben die Bensheimer sechs Punkte auf dem Konto. „Das war eine extrem geschlossene Mannschaftsleistung“, fasste FC 07-Coach Andy Zehnbauer den Auftritt seiner Elf zusammen.

Die Basis für den Erfolg legten das Team aus dem Weiherhausstadion im ersten Durchgang. David Halla (3.), Fabian Knödler (30.) und Dennis Konietzko (32.) sorgten für einen 3:0-Vorsprung zur Pause. Der FC 07 ging mit der ersten Offensivaktion in Führung. Halla zirkelte einen Freistoß von der linken Seite vorbei an Mit- und Gegenspielern in die Maschen. „Das frühe 1:0 hat uns in die Karten gespielt“, so Zehnbauer.

Der Gast stand etwas tiefer als gewöhnlich und wartete auf Umschaltmomente. „Wir wussten, dass Groß-Gerau in der Defensive anfällig ist.“ Einer dieser schnell vorgetragenen Angriffe brachte das 2:0. Zwei Minuten später zauberte Konietzko einen Freistoß aus rund 25 Metern zum 3:0 ins Tor-Kreuzeck. „Besser kann man einen solchen Ball nicht schießen“, freute sich Zehnbauer über dieses Kunststück.

Kurz nach Wiederbeginn kamen die Gastgeber zum 1:3 und nahmen nun Fahrt auf. „Wir wollten weitere Umschaltmomente kreieren, das ist uns aber nicht wirklich gelungen“, berichtete der 07-Trainer. Allerdings stand die Bensheimer Defensive weiterhin stabil. „Viel haben wir nicht zugelassen.“

FC 07: Kurz - Renner, Rettig, Vollrath, Linke, Konietzko, Geist, Halla (75. Hanilce), Knödler, Wiesener (85. Albrecht), Hechler (63. Budimir).

Tore: 0:1 Halla (3.), 0:2 Knödler (30.), 0:3 Konietzko (32.), 1:3 Kerstan (47.) - Schiedsrichter: Schäfer (Ranstadt). - Zuschauer: 100. - Bester FC 07-Spieler: Wiesener. eh