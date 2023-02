In der Kreisliga sind zwei Lorscher Clubs vorn

Der BSClub Einhausen war Ausrichter für die Endrunde um den Tischtennis-Kreispokal der Damen- und Herren-Mannschaften. Unter der Turnierleitung von Kreissportwart Jakob Machel (TSV Ellenbach) wurde der Turnierverlauf zügig durchgeführt. Beide Titel in der Kreisliga gingen nach Lorsch: an die Damen des TTC 2010 und an die dritte Herren-Mannschaft des TTV Topspin. Die jeweiligen Sieger

