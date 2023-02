Beim BSC geht’s um den Kreispokal

Bergstraße. Der Ball-Spiel-Club Einhausen richtet am morgigen Samstag Tischtennis-Kreispokal-Endrunde der Damen und Herren aus. Turnierbeginn ist um 14.00 Uhr in der Einhäuser Sporthalle an der Sepp-Herberger-Straße. Die jeweiligen Gewinner qualifizieren sich für die am 4./5. März stattfindenden Bezirkspokalspiele.

Insgesamt haben sich die nachfolgenden Mannschaften qualifiziert:

In der Einhäuser Sporthalle werden am Samstag beim Ausrichter BSC in fünf Klassen die Bergsträßer Kreispokalsieger ermittelt. © Neu

Kreisliga Herren: TSV Rotweiß Auerbach II, SV BW Beedenkirchen, TTV Topspin Lorsch III, TSV Ellenbach II.

1. Kreisklasse Herren: SG Hüttenfeld II, SV Hammelbach, TTV Topspin Lorsch IV, VfR Fehlheim V.

2. Kreisklasse Herren: BSC Einhausen, FSV Erlenbach, TSV Ellenbach III, SG Nordheim-Wattenheim.

3. Kreisklasse Herren: FSV Erlenbach III, TTC Lampertheim IX, SKG Löhrbach II, TTC 2010 Lorsch II.

Kreisliga Damen: SG Hüttenfeld, TTC Groß-Rohrheim, TTC 2010 Lorsch. std