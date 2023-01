Spätestens seit dem jüngsten Sieg im Spitzenspiel beim Tabellenzweiten TGS Walldorf II ist klar: Die Meisterschaft in der Frauenhandball-Bezirksoberliga geht nur über den HC VfL Heppenheim. Der Tabellenführer habt vor dem Lokalderby am Samstag (19 Uhr) beim SV Erbach fünf Punkte Vorsprung auf Walldorf, auf die Erbacherinnen, die Rang drei einnehmen, sind es sogar schon sechs. Dennoch will HC

...