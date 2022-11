„Das wird eine richtig schwere Aufgabe“, warnt Dieter Petermann, Trainer der FSG Lola, vor dem Heimspiel in der Frauenhandball-Bezirksoberliga gegen die TGS Walldorf II. „Wir sind in diesem Spiel sicherlich nicht der Favorit“, meint er und erwartet am Sonntag (15.45 Uhr, Jahnhalle Lampertheim) einen spielstarken Gegner.

Die Walldorferinnen liegen mit 6:4 Punkten in Reichweite der Lolas

