Flames verlieren 24:30 beim Thüringer HC

Handball. Nach dem Pokal-Coup gegen Dortmund ist die HSG Bensheim/Auerbach wieder in der Realität der Handball-Bundesliga der Frauen angekommen. Beim Thüringer HC gab es am Mittwochabend eine 24:30 (10:12)-Niederlage. Die Gastgeberinnen hatten bekundet, dass sie mit einem Sieg den zweiten Tabellenplatz verteidigen wollten, konnten das aber erst in der Schlussphase in die Tat umsetzen.

Beim 21:21 (48.) war Bensheim noch gleichauf, dann legte der ThHC den entscheidenden Zwischenspurt zum 25:21 ein (53.). Insgesamt zeigten die Flames im Torabschluss eine gute Leistung (49 Prozent Wurfquote), die Gegnerinnen waren aber den Tick besser.

Und die HSG war auch gut in die Partie gekommen, führte 4:2 (10.) und 6:5 (13.). Nur mühsam wendete das Team aus Bad Langensalza das Blatt zur knappen Pausenführung, doch die Flames kamen zurück. Nach drei Minuten hatten sie ausgeglichen (13.13), von da an wechselte die Führung mehrmals - bis zu besagter 48. Minute.

Beste Werferinnen bei Bensheim waren Lisa Friedberger (6/3), Isabell Hurst und Lotta Heider (je 4). Am Sonntag haben die Flames spielfrei, dann wartet die nächste unangenehme Aufgabe: bei Bayer Leverkusen, das zwei Punkte vor der HSG rangiert und am Mittwochabend bei Borussia Dortmund 27:35 verlor. Mehr zum Thüringen-Spiel am Donnerstag im Bergsträßer Anzeiger.