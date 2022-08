Flames sind für viele eine Überraschung

Vor knapp drei Wochen standen sich die HSG Bensheim/Auerbach und der Buxtehuder SV im Rahmen eines Trainingslagers der Norddeutschen in Bensheim in einem Testspiel gegenüber. Diese Partie ging mit 28:26 an die Flames. Im Finale des 2. Dentsply Sirona-Cups kam es am Sonntag in der Weststadthalle erneut zum Duell der beiden Handball-Bundesligisten. Diesmal setzte sich der BSV durch – mit 28:26

