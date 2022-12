Flames kehren mit 30:22 gegen Zwickau in die Erfolgsspur zurück

Bensheim. Nach vier Niederlagen in Folge sind die Flames erwartungsgemäß in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach bezwangen vor 600 Zuschauern in der heimischen Weststadthalle den Tabellenvorletzten BSV Sachsen Zwickau mit 30:22 (17:12) und weisen nun 6:8 Punkte auf.

Trotz des deutlichen Ergebnisses war es aber ein glanzloser Sieg, denn zum einen ließen die Flames abermals enige gute Möglichkeiten liegen und zum anderen hatten sie an diesem Abend Glück, dass dem jungen Gästeteam nach der frühen Roten Karte gegen Kapitänin Magnusdottir (12.) die Klasse fehlte, um die Partie letztlich enger gestalten zu können. Zwickau kam in der zweiten Halbzeit nicht näher als auf drei Treffer heran (20:17/45.), "doch wir haben diesmal die Ruhe bewahrt und am Ende einen Sieg erspielt, das war das Wichtigste, es musste heute kein schöner Sieg sein", war Trainerin Heike Ahlgrimm nach der Schlusssirene "glücklich". Beste Werferin bei Bensheim/Auerbach waren Alicia Soffel (7) als "Spielerin des Tages", Lotta Heider (6), Lisa Friedberger (4/2), Myrthe Schoenaker (4/3) und Amelie Berger (3).