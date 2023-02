Flames angeln sich für Linksaußen das nächste Talent

Bensheim. Die sportliche Leitung der Flames kann den nächsten Neuzugang für die Saison 2023/24 in der Frauenhandball-Bundesliga vermelden. Für die linke Außenbahn konnte Mia Ziercke (Foto) vom Ligakonkurrenten HSG Blomberg-Lippe gewonnen werden. Die 19-Jährige unterschrieb bei der HSG Bensheim/Auerbach einen Zwei-Jahresvertrag.

Nach den Anfängen beim SC Petershagen und HSV Minden-Nord folgte für Ziercke im Jahr 2019 der Wechsel in die Jugendabteilung der HSG Blomberg-Lippe, mit deren A-Jugend sie 2022 deutsche Vizemeisterin wurde. Am 9. Februar 2022 feierte sie ihr Debüt in der Frauen-Bundesliga; zudem wurde sie mit dem Juniorinnennationalteam Siebter bei der U 20-WM 2022.

Der Handball wurde i Mia Ziercke in die Wiege gelegt, denn ihre Eltern Anika (geb. Schafferus) und Aaron liefen für die deutsche Nationalmannschaft auf. Die Mutter war in ihrer aktiven Zeit in der Bundesliga jahrelang mit ihren Vereinen Gegnerin der jetzigen Flames-Trainerin Heike Ahlgrimm – und in der Nationalmannschaft standen sie gemeinsam auf der Platte.

Ab der kommenden Saison wird Mia Ziercke mit Ndidi-Silvia Agwunedu das Duo auf Linksaußen bei Bensheim/Auerbach bilden. „Ich bin sehr froh, dass sich eine so talentierte Juniorennationalspielerin wieder für uns entschieden hat und den Weg mit uns gehen will. Auf Linksaußen haben wir dann ein sehr gutes, junges Gespann, dass sich bestens ergänzt. Mia hat schon seit einem Jahr Erfahrungen in der Ersten Liga und in den letzten Wochen immer mehr Bundesliga-Luft geschnuppert. Sie wird bei uns jetzt den nächsten Schritt machen“, freut sich Heike Ahlgrimm über den Neuzugang aus Westfalen.

„Die Gespräche in Bensheim haben mich schnell überzeugt und ich bin mir sicher, dass ich mich in dem familiären Umfeld des Vereins wohlfühlen werde. Ich freue mich schon sehr darauf, ab nächster Saison ein Teil der Flames zu sein und mich mit dem Team sportlich weiterzuentwickeln“, so Mia Ziercke nach der Vertragsunterzeichnung.

Für Geschäftsführer Michael Geil passt das zum Flames Konzept. „Wir setzen unseren Weg, junge Talente zu uns zu holen und weiterzuentwickeln fort. Ich hatte nach den ersten Gesprächen mit Mia schnell das Gefühl, dass es auch menschlich und charakterlich passt.“ red/Bild: Flames