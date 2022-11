Zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, vier auf den ersten Abstiegsrang. „Es ist klar, in welche Richtung unser Blick geht“, sagt Andy Zehnbauer, Trainer des Fußball-Gruppenligisten FC 07 Bensheim. Die Nullsiebener sind in der Liga seit acht Partien ohne Sieg. Nach sechs Niederlagen in Serie kam das Team aus dem Weiherhausstadion zuletzt mit eher durchschnittlichen Auftritten zu zwei

...