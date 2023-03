Es läuft für die SG Bensheim

Bergstraße. Die Schachgesellschaft (SG) 31 Bensheim feierten einen perfekten Rundenspieltag. Mit dem souveränen 5:3-Sieg gegen Aufsteiger Lindenholzhausen aus Limburg und dem zweiten Erfolg hintereinander entledigte sich die Verbandsligamannschaft der akuten Abstiegssorgen und platzierte sich als Vierte sogar im oberen Tabellenmittelfeld.

Bereits nach vier Stunden führten die Bensheimer nach Siegen von Yannik Keller, Harald Stelzer, Michael Uhl und Phil Thomsen mit 4:2. Mit den beiden Remis’ von Herbert Plenio und Gerhard Bosbach nach fünf bzw. nach fast sechs Stunden Spielzeit wurden die notwendigen letzten halben Punkte eingefahren.

Bensheim II hat sich zwei Spieltage vor dem Ende der Saison fast schon den Klassenerhalt in der Landesklasse gesichert. An der Spitze ist indes die Meisterschaft bzw. der Aufstieg in die Verbandsliga Süd von Bickenbach praktisch sicher. Gegen Mörlenbach-Birkenau II konnte die SG-Zweite erneut nur mit sieben Spielern antreten. Aber trotz des daraus resultierenden 0:1-Rückstands gelang gegen ersatzgeschwächte Weschnitztaler ein knapper 4,5:3,5-Sieg, zu dem Sören Zipp, Bernd Goeke, Manuel Simrock mit vollen sowie Torsten Warnk, Eckhard Ehmsen und Jürgen Renger mit halben Punkten beitrugen.

Mit einem 4:2-Sieg gegen den SV Reichenbach I sicherte sich Bensheim III im letzten Saisonspiel verdient die ersehnte Meisterschaft in der Bezirksklasse, die man in der Vorsaison noch um Haaresbreite verpasst hatte. Das Aufsteigerteam bildeten Dieter Hein (4 aus 6), Steffen Jakob (3 aus 3), Bernd Zubrod (3,5 aus 5), Michael Zimmermann (5 aus 6), Michael Eisenach (2 aus 4) und Werner Dick (2,5 aus 6).

Lorsch nutzt Siegchancen nicht

Der SC Lorsch untermauerte den zweiten Platz in der Landesklasse mit einem 4:4-Unentschieden gegen den SC Babenhausen. Es entwickelte sich ein hart umkämpftes Match mit bis zu sechsstündiger Spielzeit an einigen Brettern. Unter Umständen wäre für die Lorscher auch ein Sieg im Bereich des Möglichen gewesen, doch wurden Chancen dazu nicht konsequent in zählbare Punkte verwandelt. Hervorzuheben ist die einzige Gewinnpartie von Jochen Wilhelm für den SCL. Diesem gelang es mit einem scharfen Königsangriff, seinen Gegner zur Aufgabe zu zwingen.

Zudem hatte Dominic Chambers mit einem Remis einen guten Einstand in der ersten Mannschaft; weitere halbe Punkte für Lorsch erspielten Danny Schmidt, Michael Janson, Andreas Degenhardt, Wolfgang Langer und Jens Bellingrath. red