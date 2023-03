Der TSV Elmshausen hat in der Fußball-Kreisliga C mit dem 5:1 (5:0) gegen den SV Unter-Flockenbach III den zweiten Sieg nach der Winterpause eingefahren. TSV-Pressewart Andreas Helfrich berichtete von einem motivierten Gegner, der in der ersten Viertelstunde ein Duell auf Augenhöhe lieferte.

Marvin Feher gab den Startschuss für die Elmshäuser Torfabrik, die quasi im Fünf-Minuten-Takt

...